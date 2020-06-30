ERZURUM Dağların oğlu' yaban hayatın foto kapanı gibi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ERZURUM Dağların oğlu' yaban hayatın foto kapanı gibi

Dağların oğlu' yaban hayatın foto kapanı gibiERZURUM'un İspir İlçesi'nin kırsal kesimindeki Yedigöl Mahallesin'de oturan ve yörede 'Dağların oğlu' olarak tanınan 40 yaşındaki Bülent Erkan, yıllardan bu yana yaz-kış demeden yaban hayatı gözlüyor.

30.06.2020 09:04 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:15

Dağların oğlu' yaban hayatın foto kapanı gibi

ERZURUM'un İspir İlçesi'nin kırsal kesimindeki Yedigöl Mahallesin'de oturan ve yörede 'Dağların oğlu' olarak tanınan 40 yaşındaki Bülent Erkan, yıllardan bu yana yaz-kış demeden yaban hayatı gözlüyor. Dağlarda gezerken karşılaştığı bozayı, vaşak, kartal, şahin, kurt, tilki, yaban keçisi görüntüleyen Erkan, yaban hayatın foto kapanı oldu.

YAVRUSUNU KORUMAK İÇİN KUTLARLA MÜCADELE EDEN ANNE AYIYI UNUTAMIYOR

Köyünde çiftçilik yapan ve aynı zamanda dağcılık sporu ile uğraşan Bülent Erkan, yıllardan bu yana dağlarda gezerek doğadaki canlıların yaşamını inceliyor. Yılın yarısını dağlarda geçiren Erkan, bugüne kadar ayı, yaban keçisi, ur kekliği, kartal, şahin, kurt, tilki, domuz, balık ve nadir bulunan kelebekler gibi çok sayıda canlının fotoğraf ve görüntüsünü çekti. Doğa manzarasını ve yaban hayatına ilgisinin küçük yaşlardan başladığını anlatan Bülent Erkan'ın hayali ileride belgesel çekmek. Doğada kendi yöntemleri ile gizlenerek kamerasıyla yaban hayatı kare kare görüntüleyen Erkan, çok iyi saklandığı için vahşi hayvanları bile yakından gördüğünü ancak hiç korkmadığını bildirdi. Hayatının büyük bir bölümünü evi olarak gördüğü dağlarda geçiren Erkan, 13 Mayıs 2013 günü, bir boz ayının yavrusunu kurtlara vermemek için nasıl mücadele ettiğini ise hiç unutamadığını belirtti.

BELGESEL FİLMİ BİRİNCİ OLDU

Özellikle kaçkar dağlarını avucunun içi gibi bilen ve bekar olan Bülent Erkan, bölgedeki canlıları korumasıyla da biliniyor. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Kar Film Festivalinde 'Dağların oğlu' adlı 17 dakikalık belgeselde Bülent Erkan'ın hayatını ve canlıları korunmasını anlatan belgesel filmi birinci oldu. Aylarca dağda yalnız kaldığını ve doğada bulduğu mantar ve çeşitli otlarla karının doyuran Erkan, "Köyüm doğayla iç içe. Bu yüzden doğaya çok ilgiliyim. Özellikle yabani hayvanların davranışlarını inceliyorum. Ayılara 10 metre kadar yaklaştım. Hiçbiri bana zarar vermedi. Ayı, insanlara zarar vermiyor. En basitinden bir yılanın kuyruğuna basarsan dönüp seni ısırır. Ayılara zarar vermezseniz, onları gördüğünüzde tepki göstermezseniz size zarar vermez. Ben ayıların görüntüsünü çekerken paniklesem o da korkup bana saldırabilirdi. Dağlardan hiç korkmuyorum. Dünyadaki en tehlikeli şey eğitimsiz insandır. Özellikle Kaçkar Dağlarını karış karış biliyorum. Çektiğim görüntüleri ileride belgesel için kullanacağım. Ayrıca doğayla ilgili kitap yazacağım. Şu anda maddi gücüm olmadığı için bunları yapamıyorum. Dağcılık sporu ile uğraşıp, maraton koşuyorum. Tek başımda dağlarda yaşadığım için 'dağların oğlu' diye hitap ediyorlar. Doğada gezdiğim için kimse bana kız vermedi. Hatta deli diyenler bile oldu. Doğa o kadar güzel ki özellikle doğadaki canlıları fotoğraf makinesi ve foto kapanla tespit etmeye çalışıyorum" diye konuştu.

AYILARA 5 METRE KADAR YAKLAŞTI

Doğa yaşayan canlıların ne kadar güzel olduğunu bunu katletmek isteyenlere anlattığını sözlerine ekleyen Bülent Erkan, kaçak avcılık yapanlara karşı büyük bir mücadele verdiğini belirtti. Doğadaki canlıların yok olmasıyla geleceğimizin de yok olacağını ifade eden erkan şunları söyledi:

"Doğada yaban hayatı gözlemlediğim zaman Doğu Karadeniz ve Erzurum bölgesinde bir çok yabani hayvan gördüm. Ama benim ilgimi çeken boz ayılar. Boz ayıları bin TL'ye bir tüfek alan kişi gidip yaralıyor. Yaralı ayıda başka birini gördüğü zaman ona saldırıyor veya acı çekerek bir yerde ölüyor. Bu da eko düzene çok büyük zarar veriyor. Ayılar insanlara kolaylıkla saldırmaz. Ben yaklaşık binin üzerinde ayı gördüm. Ayıya yaklaştım selam bile verdim. 30-40 metreden. 10 metreye kadar ayının yanına yaklaştım. Beni görünce kaçtı. Burada anladım ki ayı değil eğitimsiz insan canavar. Unutamadığım olaylardan anne ayı, aç kurt sürüsüne yavrusunu vermemek için saatlerce verdiği mücadele idi. Yaklaşık 3 saat sonra büyük bir mücadelede yavruyu avladılar. Kurtlar baskın geldi. Güç kimde ise doğada o kazanıyor. Ben hiçbir önlem almıyorum. Sadece yanımda Türk bayrağı var. Birde bıçağım. Doğada vahşi hayvanlarla bir çok kez karşı karşıya kaldım. Kurtlar çadırımın başında uludular. Doğada olan ne kadar yırtıcı hayvan varsa çoğunu gördüm. Hayalimde Erzurum bölgesindeki canlıların yok olmadan onları belgelemek. Nesli tükenip gitmeden onları belgelemek. Bir zamanlar diyoruz ya dinozorlar yaşamış .Gelecekteki insanlarda bu coğrafyada bu canlılar yaşamış dedikleri zaman bu canlıların belgesi resmi olması lazım. O güzellikleri bir sürü doğa sever insanlarla paylaşmak. Evlenirsem dağdan inerim. ya da dağa çıkan bir kız bulmak gerek."

ERZURUM Dağların oğlu' yaban hayatın foto kapanı gibi

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı Haber
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı Haber
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu Haber
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak Haber
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı Haber
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti Haber
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit...
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti
Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti
Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti
Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek
Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek
Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf 'yanlışlıkla' dedi
Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf "yanlışlıkla" dedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Adnan Menderes Mustafa Şentop Mustafa Varank Emmanuel Macron
Magazin Alişan Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao İrfan Buz Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Çocuk Karar Milli
Şu an buradasınız: ERZURUM Dağların oğlu' yaban hayatın foto kapanı gibi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 09:18:45. #1.14#
title