Erzurum'da18 milyon liralık yatırımın toplu açılışı yapıldı Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yapılan 18 milyon liralık yatırımın toplu açılışı yapıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yapılan 18 milyon liralık yatırımın toplu açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Palandöken A.Ş. tarafından Çat yolu üzerine yapılan toplam 18 milyon liralık Asfalt, Agrega, Beton Boru ve Beton Bariyer Üretim Tesisinin açılışı yapılan törenle gerçekleşti.

Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, MHP İl Başkanı Naim Karataş ve çeşitli kurum müdürleri katıldı.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, " Düşünün ki; bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen sürenin neredeyse her evresinde ve her aşamasında yerel yönetimlerden mutlaka aldığı bir hizmet ve mutlaka istifade ettiği bir alan vardır. Erzurum özelinde ele alacak olursak; Sizler de takdir edersiniz ki; Erzurum, artık eski Erzurum değildir. Sürekli büyüyen ve gelişen bu şehir, turizmiyle, tarımıyla, hayvancılığıyla, tabii ve doğal güzellikleriyle artık bölgenin ve ülkenin çekim merkezi haline gelmiştir. Erzurum'un kaydettiği bu gelişim, ister istemez ihtiyaçları da arttırmakta ve çeşitlendirmektedir. Örneğin yeni yerleşim alanlarının oluştuğu her bölgeye belediyeler olarak yol yapmak zorundasınız, içme suyu götürmek zorundasınız, alt ve üst yapı hizmetlerini ulaştırmak zorundasınız. Tabi bunların hepsi çok yüksek maliyetler demek. Bugün burada açılışı için toplandığımız tesisler, Erzurum için ürettiğimiz hizmetlerin maliyetlerini düşürme noktasında önemli bir hamle anlamına geliyor. Erzurum'a kazandırdığımız Asfalt Plenti, Beton Boru Üretim Tesisi, Beton Yol Bariyeri Üretim Tesisi ve Agrega Üretim Tesisi ile alt ve üstyapı hizmetlerimiz için ihtiyaç duyduğumuz malzemeleri kendimiz üretecek, kendi ihtiyacımızı kendimiz karşılayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek tesislerin açılışını gerçekleştirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA