Erzurum'da 'zemheri' ayı ocakta, yazdan kalma günler
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Erzurum'da 'zemheri' ayı ocakta, yazdan kalma günler

11.01.2021 15:50 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:00
Erzurum'da 'zemheri' ayı ocakta, yazdan kalma günler

ERZURUM'da uzun zamandır sıfırın altında 30 dereceye yaklaşan soğukların ardından, adeta yazdan kalma günler yaşanıyor.

ERZURUM'da uzun zamandır sıfırın altında 30 dereceye yaklaşan soğukların ardından, adeta yazdan kalma günler yaşanıyor. Meteoroloji tarafından en yüksek sıcaklığın 4 derece olarak açıklandığı kent merkezinde, güneşi gören vatandaşlar cadde, sokak ve meydanlara akın etti. 

Dünyada 2 bin rakımda kurulan ve az sayıda yerleşim biriminden biri olan Erzurum, tarih boyunca sert ve uzun geçen kış mevsimiyle dikkat çekti. Yılın büyük bir bölümünü beyaz örtünün altında geçiren, zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye yaklaşan hava sıcaklığıyla buz kenti andıran Erzurum, son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Meteorolojinin verilerine göre gece en düşük hava sıcaklığının 0,3 derece olduğu Erzurum'da gündüz ise en yüksek sıcaklık 4 derece olarak ölçüldü.

İlçelerde ise en yüksek sıcaklık şöyle gerçekleşti: Aziziye1,5, Aşkale 2.0, Horasan eksi 5.4, Hınıs 0.9, İspir 9.8, Karayazı 0.8, Karaçoban eksi 2.2, Köprüköy eksi 3.9, Narman 9.8, Oltu 8.4, Olur 9.8, Palandöken 3, Pazaryolu 7.7, Tekman eksi 3.3, Tortum 8.5, Uzundere 9.1, Yakutiye 4, Çat 8.3, Şenkaya 6.9.

Atatürk Üniversitesi Kampüsü içerisindeki termometrenin 11 ile 12 dereceyi gösterdiği kent merkezinde, güneşli havayı gören vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti. Sıcak hava sebebiyle beslediği kuşlarını dışarı çıkararak yemleyen Turgay Korkmaz, "Bu havayı zemheri ayında bunu gördüğümüz için kuşları çıkartıp güneşlendirelim istedik. Geçtiğimiz yıllarda en soğuk ay bu aydı. Ama şu anda hava çok sıcak. Bugün hava sıcaklığı 4 derece bundan faydalanalım istedik" dedi.

İstanbul'dan geldiğini söyleyen Hüseyin Özkan, "Bu görülmüş bir hava değil. Erzurumlu değilim ama buranın kışlarını televizyonlardan izliyordum. Mevsimler değişti. Eskiden çok kar yağan yerlere şimdi yağmıyor. Kışın yaz havası yaşıyoruz. Şimdi en az yarım metreye yakın kar olması lazımdı bu mevsimde" diye konuştu. Yaşar Aksakal ise şunları söyledi: "Eskiden lapa lapa kar yağardı. Mevsim değişikliği oldu, biz bunu ona yorumluyoruz. Bir de Allah garibanlara, mazlumlara yardım ediyor yakacak konusunda. Ama şu an en sıcak ocak ayını geçiriyoruz"

Erzurum'da 'zemheri' ayı ocakta, yazdan kalma günler
Erzurum'da 'zemheri' ayı ocakta, yazdan kalma günler
Erzurum'da 'zemheri' ayı ocakta, yazdan kalma günler
Erzurum'da 'zemheri' ayı ocakta, yazdan kalma günler
Erzurum'da 'zemheri' ayı ocakta, yazdan kalma günler
Erzurum'da 'zemheri' ayı ocakta, yazdan kalma günler
Erzurum'da 'zemheri' ayı ocakta, yazdan kalma günler
Erzurum'da 'zemheri' ayı ocakta, yazdan kalma günler
Erzurum'da 'zemheri' ayı ocakta, yazdan kalma günler
Erzurum'da 'zemheri' ayı ocakta, yazdan kalma günler
Erzurum'da 'zemheri' ayı ocakta, yazdan kalma günler
Erzurum'da 'zemheri' ayı ocakta, yazdan kalma günler
Erzurum'da 'zemheri' ayı ocakta, yazdan kalma günler
Erzurum'da 'zemheri' ayı ocakta, yazdan kalma günler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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