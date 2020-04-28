Erzurum'da zabıta fırınları denetledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzurum'da zabıta fırınları denetledi

Yakutiye Belediyesi Zabıta Ekipleri ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ekmek tüketmesi için denetimlerini sıklaştırdı.

Erzurum'da zabıta fırınları denetledi
28.04.2020 13:59 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:59

Yakutiye Belediyesi Zabıta Ekipleri ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ekmek tüketmesi için denetimlerini sıklaştırdı. Fırınlarda üretim koşulları ve ekmek gramajları kontrol edildi.

Yakutiye Belediyesi Zabıta Ekipleri'nce yapılan denetimlerde ilçe sınırları içerisinde yer alan 55 fırında üretilen pidelerde noksan gramajlı ekmeğe rastlanmadı.

İçişleri Bakanlığı tarafından fırınlar için yayınlanan tebligatlar tüm işletmelere tebliğ edilirken, fırınlarda hijyen kontrolü gerçekleştirildi, sosyal mesafeye uyulması hususu hatırlatıldı, fırın çalışanlarına eldiven ve maske dağıtıldı.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, halkın sağlığının en önemli vazifeleri arasında yer aldığını belirterek; "Bizler Yakutiye Belediyesi olarak halkımızın her zaman sağlıklı koşullarda yaşaması, sağlıklı gıda tüketmelerinden mesulüz.

Ramazan ayında olmamız vesilesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm fırınlarımızda hijyen kontrolü yaptık. Ekmek üretiminden satışına kadar olan tüm süreci kontrol ederek vatandaşımızın sağlıklı ekmek tüketmesi için tüm tedbirlerimizi aldık, almaya da devam edeceğiz." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi Haberler
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haberler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak Haberler
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi Haberler
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti...
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası
Mardin'de sokağa çıkma yasağı denetimlerinde esnafı tokatlayan polis, görevden alındı
Mardin'de sokağa çıkma yasağı denetimlerinde esnafı tokatlayan polis, görevden alındı
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna'ya takıldı
Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna'ya takıldı
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Hande Yener Bülent Ersoy Cengiz Kurtoğlu
Spor Podolski Burak Yılmaz Roberto Carlos Malcolm Thomas Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Bursa Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Erzurum'da zabıta fırınları denetledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 14:28:12. #1.15#
title