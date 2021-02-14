Erzurum'da yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte edildi

Erzurum'un Palandöken Belediyesi, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlayacağı kırsal mahallelerdeki okullarda dezenfekte çalışmalarını tamamladı.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yazılı açıklamasında, yüz yüze eğitime başlayacak okullarda öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitimlerine devam edebilmelerini sağlamak amacıyla çalışma başlattıklarını belirtti.

Eğitime açılan okullarda belirli periyotlarda dezenfeksiyon işlemlerinin devam edeceğini belirten Sunar, şunları kaydetti:

"Kovid-19 ile mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Palandöken Belediyesi olarak önce insan ve insan sağlığı ilkemizden hareketle bugüne kadar 18 bin 300 noktada dezenfekte işlemi yürüttük. 12 bin litreyi aşkın el dezenfektanı dağıttık. Köy okullarımızın eğitim öğretime açılacak olması sebebiyle bir kez daha bu okullarımızı dezenfekte ettik. Tedbiri elden bırakmıyoruz. Öğrencilerimizin hijyenik ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri maksadıyla belli periyotlarla okullardaki faaliyetlerimiz devam edecek. Öğrencilerimize zihin açıklığı diliyorum. Yolları bahtları açık olsun. Ayrıca, okullarımızda görev yapan yönetici, öğretmen ve personel arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya