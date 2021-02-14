Erzurum'da yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erzurum'da yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte edildi

14.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 14.02.2021 14:00
Erzurum'da yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte edildi

Erzurum'un Palandöken Belediyesi, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlayacağı kırsal mahallelerdeki okullarda dezenfekte çalışmalarını tamamladı.

Erzurum'un Palandöken Belediyesi, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlayacağı kırsal mahallelerdeki okullarda dezenfekte çalışmalarını tamamladı.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yazılı açıklamasında, yüz yüze eğitime başlayacak okullarda öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitimlerine devam edebilmelerini sağlamak amacıyla çalışma başlattıklarını belirtti.

Eğitime açılan okullarda belirli periyotlarda dezenfeksiyon işlemlerinin devam edeceğini belirten Sunar, şunları kaydetti:

"Kovid-19 ile mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Palandöken Belediyesi olarak önce insan ve insan sağlığı ilkemizden hareketle bugüne kadar 18 bin 300 noktada dezenfekte işlemi yürüttük. 12 bin litreyi aşkın el dezenfektanı dağıttık. Köy okullarımızın eğitim öğretime açılacak olması sebebiyle bir kez daha bu okullarımızı dezenfekte ettik. Tedbiri elden bırakmıyoruz. Öğrencilerimizin hijyenik ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri maksadıyla belli periyotlarla okullardaki faaliyetlerimiz devam edecek. Öğrencilerimize zihin açıklığı diliyorum. Yolları bahtları açık olsun. Ayrıca, okullarımızda görev yapan yönetici, öğretmen ve personel arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Osman Kavala Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Selami Şahin Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar İtfaiye Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurum'da yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte edildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 14:13:29. #1.14#
title