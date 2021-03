Erzurum'da yürütülen "Süte Değer" projesi meyve vermeye başladı

Türkiye'nin canlı hayvan varlığında önemli yere sahip olan Erzurum'da süt verimini ve kalitesini artırmak amacıyla başlatılan "Süte Değer" projesinden olumlu sonuçlar alındı.

Erzurum Ticaret Borsası koordinatörlüğünde başlatılan Valilik ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü proje çerçevesinde, üreticilere süt tankı desteği sağlanmaya devam ediliyor.

İlk etapta 300 soğuk süt tankı dağıtılan üreticilere, projenin ikinci etabında da 450 tank ulaştırılmaya başlandı.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Pasinler ilçesinde üreticilere soğuk süt tankı dağıtımı için düzenlenen programda, sütün kalitesi bozulmadan tüketiciye ulaşması için yürütülen projeden gerekli kriterleri sağlayanların yararlandığını söyledi.

Üreticilerin 16 ay önce 90 kuruştan sattıkları sütün fiyatının 2,70 liraya çıktığını ifade eden Oral, "Devletin soğuk zincir uygulamasından yararlananlara verdiği destekte 3 lira oldu. Bunun ilimize ve çiftçimize önemli katkıları oldu. Üretici, çiftçi verdiği emeğin karşılığını almaya başladı. Ulusal Süt Konseyi fiyatlarını burada tam uyguluyoruz. Hatta bazı üreticilerimiz bölgede Ulusal Süt Konseyi fiyatlarının üstünde süt satmaya başladı." diye konuştu.

Hem süt ve et üretimi hem de hayvan sayısı arttı

Oral, projenin bölgedeki hayvan sayısının artmasına da katkı sağladığını dile getirdi. Oral, şunları kaydetti:

"Ciddi anlamda hibelerle ahırlar yapılmaya başlandı. Şu an 80 başlık ahırdayız ve 40'tan fazla buzağı var. Süt daha fazla paraya satılmaya başlanınca hem süt üretimi hem et üretimi hem de hayvan sayısı arttı. Projenin üçüncü aşamasını da bir aksilik çıkmazsa ya bu sene ya da önümüzdeki yıl hayata geçireceğiz. Projenin şu an ikinci etabındayız ve çiftçilerimiz 16 ayda ekonomik anlamda ciddi kazanımlar elde etti. Sadece çiftçi veya üretici değil, sanayici ve mandıralar da kazanmaya başladı. Taşıdığımız soğuk süt aynı zamanda bölgedeki markalaşma sürecini de hızlandırmış olacak."

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar da soğuk süt tanklarının dağıtımının yanı sıra kadınlara verilen eğitimlerin önemine işaret etti.

Proje kapsamında üreticilere 750 soğuk süt tankı dağıtılacağını belirten Akar, çalışmaların bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi de süt üreticilerine destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

