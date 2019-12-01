Erzurum'da yurtta kalan öğrencilere sporcu yetenek taraması

01.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:00

Erzurum'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerince, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda kalan 200 öğrenciye sporcu yetenek taraması yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanılığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca imzalanan protokol kapsamında Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda 3 gün boyunca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yurtlarında kalan öğrencilere sporcu yetenek taraması yaptı.

Yetenek Taraması Koordinatörü Hakan Ülgü ve 14 antrenör nezaretinde gerçekleşen taramaya, Atatürk Yurdu, Nene Hatun Yurdu ve Çocuk Yuvasında kalan 200 öğrenci katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Spor Şube Müdürü Güngör Şenses'in izlediği yetenek taramasında, öğrenciler yetenekleriyle dikkati çekti.

Çocuklara başarı dileklerini ileten ve yakından ilgilenen İlbaş ile Taşkesenligil, iki bakanlık arasında yapılan önemli projenin meyvelerini vereceğini ifade etti.

Taramalarda başarılı olan öğrencilerin spora kazandırılması hedefleniyor.

Söz konusu protokol kapsamında yurtta kalan çocuklarının yetenek taramasının yapılması ve yetenekli çocukların spor branşlarına yönlendirilmesi hususunda ölçümler yapıldığını belirten Ülgü çalışmaları yakından izleyen İlbaş, Taşkesenligil ile Spor Şube Müdürü Güngör Şenses'e teşekkür etti.

Kaynak: AA