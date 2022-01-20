Erzurum'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için seferber olundu

Erzurum'un Aşkale ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan hastaya müdahale için ekipler seferber oldu.

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aşkale ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan hastaya müdahale için ekipler seferber oldu.

Düzyurt Mahallesi'nde yaşayan Dursun Aslan'ın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.

Hastaya müdahale için harekete geçen ekipler, yolun kardan kapalı olması nedeniyle ilerleyemedi.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığından destek istenmesi üzerine harekete geçen karla mücadele ekipleri, yolları açarak sağlık ekiplerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.

Sağlıkçıların müdahale ettiği Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Acil yardım bekleyen hemşehrilerimize giderken karlı yollarda zorluk yaşayan sağlık ekiplerimizin de yollarını açıyoruz. Dün gece kar temizleme araçlarımız ve profesyonel personelimiz ile Aşkale Düzyurt Mahalle'mizdeki bir vatandaşımız için seferber olduk." ifadelerini kullandı.