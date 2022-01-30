Erzurum'da yolu kardan kapanan 220 köy ve mahalleye ulaşılamıyor - Haberler
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Erzurum'da yolu kardan kapanan 220 köy ve mahalleye ulaşılamıyor

AA, İsmail Hakkı Demir - Güncel
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Erzurum'da yolu kardan kapanan 220 köy ve mahalleye ulaşılamıyor

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan 220 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan 220 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da, 220 mahalle yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşım sağlanamayan ve toplam uzunluğu 800 kilometreyi bulan kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirlerarası yollarda buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapıyor.

-Kars

Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolunda Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yolun tekrar ulaşıma açılması için olumsuz hava koşullarına rağmen yoğun çaba sarf ediyor.

AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel

Erzurum, kar, Güncel, Haber

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