Erzurum'da yollar buz pistine döndü, onlarca araç kaza yaptı
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Erzurum'da yollar buz pistine döndü, onlarca araç kaza yaptı

18.02.2021 10:04 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:08
Erzurum'da yollar buz pistine döndü, onlarca araç kaza yaptı

Erzurum'da yollar buz pistine döndü, onlarca araç kaza yaptı?ERZURUM'DA etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yolları buz pistine döndürdü.

Erzurum'da yollar buz pistine döndü, onlarca araç kaza yaptı

?ERZURUM'DA etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yolları buz pistine döndürdü. Onlarca aracın yaralamalı ya da maddi hasarlı kazaya karıştığı kent merkezinde ulaşım zaman zaman aksadı.     Şubat'ın yarısını sıcak ve güneşli bir havada geçiren Erzurum'da çarşamba gecesi başlayan kar yağışı ve soğuk hava özellikle ulaşımı etkiledi. Günboyu aralıklarla devam eden kar yağışı yolları adeta buz pistine çevirdi. Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekiplerinin temizleme ve tuzlama çalışmasına rağmen buz tutan yollarda onlarca araç maddi hasarlı ya da yaralamalı kazaya karıştı. Erzurum-Bingöl karayolunun şehir hastanesi civarında yaşanan yoğunluk kazaları da beraberinde getirdi. Buz tutan yolda kayan araçlar birbirine çarparken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybettiği araçlar refüje çıktı. Trafik ekipleri, yolda kalan araçlarla ilgili anons geçerken, kaza yapan araçların bulunduğu bölgede görev yapan trafik polisleri, ulaşımı kontrollü sağladı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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