Erzurum'da yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
Erzurum'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Erzurum'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Horasan ilçesinden kent merkezine gelen 25 BB 153 plakalı yolcu midibüsü, Erzurum-Pasinler kara yolu Hamamdere mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen yaralıların, 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki sürüyor.