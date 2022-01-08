Yoğun sis etkili oldu
AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel
Erzurum şehir merkezinde yoğun sis etkili oldu.
ERZURUM (AA) - Erzurum şehir merkezinde yoğun sis etkili oldu.
Gece soğuk havanın ardından sabah saatlerinde il merkezinde yoğun sis etkili oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.
Çevre yolunda da etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami gibi tarihi yapılar da sisle kaplandı.