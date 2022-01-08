Yoğun sis etkili oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yoğun sis etkili oldu

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Erzurum şehir merkezinde yoğun sis etkili oldu.

ERZURUM (AA) - Erzurum şehir merkezinde yoğun sis etkili oldu.

Gece soğuk havanın ardından sabah saatlerinde il merkezinde yoğun sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Çevre yolunda da etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami gibi tarihi yapılar da sisle kaplandı.

Yoğun sis etkili oldu

Yoğun sis etkili oldu

Yoğun sis etkili oldu

AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title