GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METRENİN ALTINA DÜŞTÜ

ERZURUM (DHA) - Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan sis, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Öğle saatlerinde yoğunluğu azalan sis, akşam kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Merkez Yakutiye ilçesi Hilalkent semtinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sis sebebiyle, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Hilalkent semtinde yaşayan vatandaşlar, yoğun sisin yaşamlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

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