Erzurum'da yoğun sis - Haberler
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Erzurum'da yoğun sis

Erzurum'da yoğun sis
Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Haberler | Güncel

ERZURUM'da sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 50 metrenin altına düştü.

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'da sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 50 metrenin altına düştü. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı.

Sibirya soğuklarının devam ettiği Erzurum'da kent merkezini sis kapladı. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldüğü merkezde, sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Görüş uzaklığı yer yer 50 metrenin altına düşerken sürücüler, araçlarıyla sis farlarını yakarak ilerleyebildi. Sis, Yakutiye Medresesi ve Lalapaşa Camisi bölgesinde ise görsel güzellik oluşturdu. Meteoroloji yetkilileri, sisin akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğini belirtti.


Erzurum'da yoğun sis

Erzurum'da yoğun sis

Erzurum'da yoğun sis

Erzurum'da yoğun sis

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Son Dakika Haberleri

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