Erzurum'da yoğun sis
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Erzurum'da yoğun sis

17.12.2020 14:16 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:21

Erzurum'da yoğun sis Aşkale sisler içerisinde kayboldu Erzurum'un Aşkale İlçesi sabahın erken saatlerinde aniden bastıran yoğun sis dolayısıyla gözden kayboldu.

Erzurum'da yoğun sis

Aşkale sisler içerisinde kayboldu

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale İlçesi sabahın erken saatlerinde aniden bastıran yoğun sis dolayısıyla gözden kayboldu.

Bu sabah erken saatlerde bastıran yoğun sis ilçe içerisinde görüş mesafesini 3 metreye kadar düşürürken yüksek kesimlerden daha çok etkili oldu.

Aşkale'nin simgelerinden olan Kaban Dağında bakıldığında ilçe tamamı ile kaybolduğu gözetlendi.

Hayaller diyarını andıran Aşkale'nin görüntüsü mest etti.

Erzurum'da yoğun sis
Erzurum'da yoğun sis
Erzurum'da yoğun sis
Erzurum'da yoğun sis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CELAL DİLSİZ

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