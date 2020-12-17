Erzurum'da yoğun sis
17.12.2020 14:16 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:21
Erzurum'da yoğun sis Aşkale sisler içerisinde kayboldu Erzurum'un Aşkale İlçesi sabahın erken saatlerinde aniden bastıran yoğun sis dolayısıyla gözden kayboldu.
Erzurum'da yoğun sis
Aşkale sisler içerisinde kayboldu
ERZURUM - Erzurum'un Aşkale İlçesi sabahın erken saatlerinde aniden bastıran yoğun sis dolayısıyla gözden kayboldu.
Bu sabah erken saatlerde bastıran yoğun sis ilçe içerisinde görüş mesafesini 3 metreye kadar düşürürken yüksek kesimlerden daha çok etkili oldu.
Aşkale'nin simgelerinden olan Kaban Dağında bakıldığında ilçe tamamı ile kaybolduğu gözetlendi.
Hayaller diyarını andıran Aşkale'nin görüntüsü mest etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CELAL DİLSİZ