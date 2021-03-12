Erzurum'da yoğun kar yağışı; kar kalınlığı 20 santim oldu

ERZURUM'da, dün akşam başlayan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı kent merkezinde kamu kurumları ve özel kurumlarda çalışan hamile ve engelli personel 1 günlük idari izinli sayıldı.

Meteoroloji tarafından uyarısı yapılan kar yağışı, Erzurum'da dün akşam saatlerinde başladı. Etkisini artırarak, devam eden yağış nedeniyle 592 yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Kar yağışının yanı sıra sisin de etkili olduğu kara yollarında çok sayıda kaza meydana geldi. Erzurum Valiliği, kar yağışı nedeniyle il genelinde kamu kurumları ve özel sektörde çalışan engelli ve hamile personelin 1 gün süreyle idari izinli sayılacağını duyurdu. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmalarına başladı.Öte yandan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce kar yağışının gün boyu etkili olacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şifanur TAVUS