Erzurum'da yoğun kar yağışı - Haberler
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Erzurum'da yoğun kar yağışı

Erzurum'da yoğun kar yağışı
Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Haberler | Güncel

ERZURUM'da sabah erken saatlerden itibaren kar yağışı etkili olurken, kent kısa sürede bembeyaz oldu.

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'da sabah erken saatlerden itibaren kar yağışı etkili olurken, kent kısa sürede bembeyaz oldu. Kar kalınlığı, 5 santimetreye yaklaştı.

Aralık ayının 15 gününü Sibirya soğuklarının etkisinde geçiren Erzurum'da yeni yılın ilk günü karlı başladı. Sabah saatlerinde başlayan yağışla kent merkezinde kar kalınlığı, 5 santimetreye yaklaştı. Yeni yılın ilk gününde Erzurum'da en düşük hava sıcaklıkları şöyle ölçüldü: "Erzurum merkez  eksi 11.4, Çat eksi 15.5, Şenkaya eksi 9, Uzundere eksi 4.1, Tortum eksi 7.6, Tekman eksi 21.7, Pazaryolu eksi 5.5, Pasinler eksi 14.3,Olur eksi 4.9, Oltu eksi 6.2, Narman eksi 6.9, Köprüköy eksi 13.9, Karaçoban eksi 14.3, Karayazı eksi 13.6, İspir eksi 4.5, Pınıs eksi 20.6, Horasan eksi 14.9, Aşkale eksi 12.5, Aziziye eksi 14.1"


Erzurum'da yoğun kar yağışı

Erzurum'da yoğun kar yağışı

Erzurum'da yoğun kar yağışı

Erzurum'da yoğun kar yağışı

Erzurum'da yoğun kar yağışı

Erzurum'da yoğun kar yağışı

Erzurum'da yoğun kar yağışı

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