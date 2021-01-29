Erzurum'da yoğun kar yağışı
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Erzurum'da yoğun kar yağışı

29.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:38
Erzurum'da yoğun kar yağışı

ERZURUM'da öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

ERZURUM'da öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Erzurum-Bayburt kara yolundaki Kop Geçidi'nde etkili olan yağış sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. 

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu yoğun kar yağışı Erzurum'da bugün öğle saatlerinde başladı. Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzurum-Bayburt kara yolundaki 2918 rakımlı Kop Geçidi'nde araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Erzurum'dan Bayburt istikametine giden araç sürücüleri zincir takarak yollarına devam edebildi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü açıklamasında kar yağışının bu geceden itibaren etkisini kaybedeceği buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ


Erzurum'da yoğun kar yağışı
Erzurum'da yoğun kar yağışı
Erzurum'da yoğun kar yağışı
Erzurum'da yoğun kar yağışı
Erzurum'da yoğun kar yağışı
Erzurum'da yoğun kar yağışı
Erzurum'da yoğun kar yağışı
Erzurum'da yoğun kar yağışı
Erzurum'da yoğun kar yağışı
Erzurum'da yoğun kar yağışı
Erzurum'da yoğun kar yağışı
Erzurum'da yoğun kar yağışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şifanur TAVUS

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