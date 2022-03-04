ERZURUM'DA YOĞUN KAR ETKİLİ OLDU - Haberler

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ERZURUM'DA YOĞUN KAR ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ERZURUM'da öğleden sonra etkili olan rüzgar, saat 17.00 sıralarında yerini yoğun kar yağışına bıraktı.

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'da öğleden sonra etkili olan rüzgar, saat 17.00 sıralarında yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Bir anda bastıran kar, yaklaşık yarım saatte kent merkezini beyaza bürüdü.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptığı Erzurum'da kar etkili oldu. Bugün öğleden sonra zaman zaman hızını artıran rüzgarın ardından saat 17.00 sıralarında aniden kar bastırdı. Lapa lapa ve yoğun bir şekilde yaşanan yağış kent merkezinde etkili oldu. Yaklaşık yarım saat etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Yağış sebebiyle şehir içi trafikte aksamalar yaşandı.

ERZURUM'DA YOĞUN KAR ETKİLİ OLDU

ERZURUM'DA YOĞUN KAR ETKİLİ OLDU

ERZURUM'DA YOĞUN KAR ETKİLİ OLDU

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Meteoroloji, Fırtına, Erzurum, kar, Güncel, Haberler

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