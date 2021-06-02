Erzurum'da yetkinin adresi değişmedi

15 Mayıs 2021 yetkili sendika belirleme çalışmaları neticelendi.

15 Mayıs 2021 yetkili sendika belirleme çalışmaları neticelendi. Erzurum'da kamu çalışanları yine Memur-Sen i yetkili yaptılar.

On bir hizmet kolunda yapılan yetki belirlemede en yakın takipçisine üç katı fark atarak 17 bin üye ile Erzurum'un en büyük sivil toplum kuruluşu oldu.

Yetki belirleme sürecini değerlendiren Erzurum Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Karataş, bu başarının pandemi sürecinin zorluklarına rağmen; yılmadan usanmadan, sabırla azimle ve samimiyetle, sağlıklarını riske atarak, gayretlerini ortaya koyan Şube yönetimlerinin, İş yeri temsilcilerinin, Kadın komisyonlarının ve gönül veren tüm üyelerinin olduğunu ifade etti. Bu vesile ile Erzurum Memur-Sen'in her hizmet kolunda emek veren, ter akıtan tüm şube Başkanlarına, Yönetim Kurullarına, Kadın Komisyonlarına ve iş yeri Temsilcilerine müteşekkir olduğunu ifade ederek, her birine ayrı ayrı teşekkürlerini iletti.

Karataş, şube başkanları ile yaptığı değerlendirme toplantısında: yalanlara, iftiralara, itibarsızlaştırmalara ve atılan çamurlara rağmen, çalışanların kendi sorunlarıyla ilgilenen, çözüm üreten, sorunları çözen anlayışıyla çalışanlar tarafından hakkının verildiğini ifade etti. Gayelerinin sorun çıkarıp, sorundan beslenen değil çözüm üreterek güçlenen ve itibar kazanan bir anlayışla hizmet etmek olduğunu ve bu anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

2021 Ağustos ayında yapılacak Toplu Sözleşme Öncesinde Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın, diğer sendika konfederasyonlarına yaptığı çağrıyı hatırlatarak, aynı çağrıyı Erzurum'da ki sendika konfederasyon yetkililerine seslenerek "Birlikte ittifak halinde talep oluşturarak çalışan, emek veren, ter akıtan memurların hak ettiklerini hep beraber kazanalım" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı