Erzurum'da "Yeşilay Elçileri" projesinin kapanışı yapıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Yeşilay tarafından hayata geçirilen "Yeşilay Elçileri" projesinin kapanış toplantısı düzenlendi.

Kent merkezindeki Müceldili Konağı'nda gerçekleştirilen proje kapanış toplantısına, Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Mevlüt Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Yeşilay Şube Başkanlığı üyeleri, gönüllü elçiler ve bazı esnaflar katıldı.

Şube Başkanı Doğan, burada yaptığı konuşmada, bünyelerindeki profesyonel bir ekiple bağımlılıkla mücadele ettiklerini söyledi.

Kentte gerçekleştirdikleri projelerle güzel işlere imza attıklarını ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"Toplumda farkındalık oluşturmak adına bir mücadele veriyoruz. Okullardaki rehberlik öğretmenlerimiz ile sosyal hizmetlerdeki sosyal hizmet uzmanlarına genel merkezimizde eğitimler veriyoruz. Aldıkları eğitimler çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumlarına ve vatandaşlarımıza eğitimler veriyorlar. İnşallah sayılarımızı daha da arttıracağız. İnşallah gönüllülerimizi daha da arttıracağız. Toplumumuzu bu bağımlılık illetinden kurtarmak için canla başla çalışacağız."

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Koçan da Yeşilay sayesinde ailelerin bağımlılıklardan kurtulabildiğini anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz ise kendisinin de bir Yeşilay gönüllüsü olduğunu hatırlatarak, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeşilay'ın Türkiye'nin en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunun altını çizen Kaygusuz, Yeşilay'ın olumlu yönde son yıllarda çok büyük değişim dönüşüm yaşadığını kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından projeye destek verenlere teşekkür belgesi takdim edildi.

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

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