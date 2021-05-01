Erzurum'da yerli koyun yünü tekstil ürünlerinde değerlendirilecek

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) arasında bölgesel kalkınmaya katkı sunmak amacıyla hazırlanan "Yerli Yünden Katma Değerli Tekstil Ürünleri Üretme Fizibilitesi Projesi"nin sözleşmesi imzalandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) arasında bölgesel kalkınmaya katkı sunmak amacıyla hazırlanan "Yerli Yünden Katma Değerli Tekstil Ürünleri Üretme Fizibilitesi Projesi"nin sözleşmesi imzalandı.

ETÜ'den yapılan açıklamaya göre, projeyle kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında, Erzurum ve bölgesinde değerlendirilmeyen koyun yününden katma değerli tekstil ürünleri elde edebilmek için kurulması planlanan yün analiz ve ürün geliştirme laboratuvarı ile dokuma, örme ve boyama ötölyelerini bünyesinde barındıran bir üretim tesisinin fizibilitesi yapılacak.

Proje doğrultusunda küçükbaş hayvancılığının gelişmesi, yün lifinden tekstil kumaşı elde edilmesi, yünlü materyallere ilişkin AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi, yün lifinin mali değerinin ortaya konulması ve konuya ilişkin farkındalık sağlanması hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETÜ ve KUDAKA arasında imzalanan protokol ile Erzurum ve bölgesinde yoğun olarak yapılan hayvancılık için son derece olumlu yansımaların olacağını belirtti.

Küçükbaş hayvanlardan elde edilen katma değeri en yüksek ürünün yün olduğunu ancak yün elyafının kullanılmadığına işaret eden Çakmak, "Erzurum ve çevresi tarih boyunca tarım ve hayvancılığın merkezi konumunda olmuştur. Son zamanlarda giderek azalan bu sektörü yeniden canlandırmak ve her açıdan verim elde edebilmek için ETÜ olarak çalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız. Bu kapsamda KUDAKA ile imzalanan protokolün bu amaca hizmet edeceğine inanıyor, iş birliğinin iki kuruma ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu