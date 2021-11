Erzurum'da Yeni Dünya Vakfı'nın temsilciliği açıldı

YAKUTİYE, ERZURUM (AA) - Yeni Dünya Vakfı'nın Yakutiye ilçesindeki Erzurum temsilciliği törenle hizmete girdi.

Vali Okay Memiş, açılışta yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin insanlara hizmet etmekte önemli rol oynadığını söyledi.

Yeni Dünya Vakfı'nın da bu kapsamda hizmet ettiğini ifade eden Memiş, "Kamu hizmetlerinde Türk, Kürt, Alevi ayrımı yapmadan öncelikle ihtiyaç sahibi insanlarımıza odaklanarak hizmet götürme yaklaşımımız var. Bunlara bazen yetişemiyoruz bu noktada STK ve vakıflar devreye giriyor. Yeni Dünya Vakfı üniversite öğrencilerine hem burs hem de yurt imkanları sağlayan güzel bir vakıf. Vakıflarımızın çok güzel hizmetleri var onlara müteşekkiriz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise iyi yetişmiş insanların önemine vurgu yaparak, "Asım'ın neslinin yetiştirelim ki sadece şahsını düşünen değil toplumunu düşünen, Allah yolunda hizmet eden bir gençlik olsun. Bunları yetiştirecek kurumlara ihtiyacımız var. Bizdeki vakıf, STK ve dernek kültürü bu tip gençlerimizin yardımına koşarak onları yetiştirmeye özen gösteriyor." diye konuştu.

Yeni Dünya Vakfı Başkanı Mahmut Göksu da çeyrek asırdır insanlara hizmet etmenin çabasında olduklarını anlattı.

Merhametin ve adaletin hakim olduğu yepyeni bir dünya hayal ettiklerini dile getiren Göksu, şunları kaydetti:

"Bu dünyayı kurmak için herkese görev düşüyor. Kurulduğumuz günden beri her sene sportif, sanatsal ve eğitimsel faaliyetler yaptık. Şu an Türkiye genelinde 18 yurdumuz ve 19 şubemiz var. Yılda ortalama 1000'in üzerinde, bu sene 1500'ü aşacak öğrenciye burs veriyoruz. 5 yıldan beri yurt faaliyetlerimiz başladı ve artarak devam ediyor. Vakıf olarak ülkemizdeki yabancı öğrencilerle de ilgilenmenin çabası içindeyiz. Şu an onlara burslar verip yurtlarımızda barındırıyoruz. Dünyanın 70 ülkesinden öğrenci yurtlarımızdaki bu hizmeti alıyorlar. Mezun olunca kendi ülkesiyle bizim ülkemizde gönüllü elçi olsun istiyoruz. Vakfımız insana yapılan yatırım noktasında üzerine düşeni sonuna kadar ortaya koymaktadır."