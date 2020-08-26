Erzurum'da yaralı bulunan yaban keçisi Kars'ta tedavi altına alındı Erzurum'da yaralı bulunan yaban keçisi, Kars'ta tedavi altına alındı.

Erzurum'da yaralı bulunan yaban keçisi, Kars'ta tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü ekiplerince kırsalda yaralı bulunan yaban keçisi, tedavi için Kars'taki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine getirildi.

Burada veteriner hekimlerin yaptığı kontrollerde, keçinin sol ayağında kırık olduğu tespit edildi.

Yaban keçisi, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Kaynak: AA