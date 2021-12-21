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Yaralı bulunan tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Erzurum'da vatandaşların yaralı bulduğu tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da vatandaşların yaralı bulduğu tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Kentte bir süre önce kırsal arazide yaralı ve bitkin tilkiyi gören vatandaşlar, hayvanı araçla Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğüne getirdi.

Veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından tedavi edilen tilkinin bakımları da yapıldı.

Sağlığına kavuşan tilki, daha sonra görevliler tarafından doğal ortamına salındı.

Yaralı bulunan tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Yaralı bulunan tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Yaralı bulunan tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Yaralı bulunan tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Yaralı bulunan tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri

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