Erzurum'da yangın

Erzurum'da bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Gez Mahallesi'ndeki bir apartmanının çatı katında yapılan izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

Çalışmayı sürdüren ekipler yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, çatıya uzattıkları merdiven yardımıyla yangını söndürdü.

Kaynak: AA