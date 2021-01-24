Erzurum'da yabani hayvanlar için yaşam alanlarına yem bırakıldı
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Erzurum'da yabani hayvanlar için yaşam alanlarına yem bırakıldı

24.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:42
Erzurum'da yabani hayvanlar için yaşam alanlarına yem bırakıldı

Erzurum'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yabani hayvanların çetin kış şartlarında yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla devlet avlağında yemleme çalışması yaptı.

Erzurum'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yabani hayvanların çetin kış şartlarında yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla devlet avlağında yemleme çalışması yaptı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 25 dereceleri gördüğü kentte, kırsal bölgelerin beyaz örtüyle kaplanmasıyla yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekmeye başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğü görevlileri, yaban hayvanları için kırsaldaki belirli bölgelerin yanı sıra Tortum ilçesindeki Özdere Devlet Avlağına giderek doğal yaşam alanlarına yem bıraktı.

Ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle il merkezinde de Erzurum Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile sokak hayvanlarına ve kanatlı türlere yönelik yemleme ve besleme çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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