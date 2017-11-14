Erzurum'da Yabancı Uyruklu 37 Kaçak Yakalandı
Erzurum'da, yasa dışı yollardan yurda giren yabancı uyruklu 37 kişi yakalandı.
Erzurum'da, yasa dışı yollardan yurda giren yabancı uyruklu 37 kişi yakalandı.
İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Ağrı üzerinden Erzurum'a geldikleri belirtilen yabancı uyruklu 37 kişi, kaçakçılar tarafından getirildikleri Erzurum Otogarı'na bırakıldı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince otogarda fark edilen 1'i Suriye, 8'i Afganistan, 28'i Pakistan uyruklu kaçaklar gözaltına aldı.
Gürcükapı Polis Karakolu'na getirilen kaçaklar, ifadelerinin ardından işlemleri için Aşkale Göç İdaresi'ne teslim edilecek.