Erzurum'da yaban hayatı fotokapanlar ile izlenecek Erzurum'da yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla 5 ilçedeki avlak alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

Erzurum'da yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla 5 ilçedeki avlak alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Bölge Müdürlüğü uzman personelince, kurumun sorumluluk sahasındaki ilçelerden Tortum, Uzundere, İspir, Oltu ve Olur'daki avlaklar ile yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında tespit edilen uygun alanlara fotokapan yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

Bu karar üzerine söz konusu ilçelerdeki bir çok noktaya yerleştirilen fotokapanlar sayesinde, hem yaban hayatı izlenecek hem de kaçak avcılara karşı kontroller gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA