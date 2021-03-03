Erzurum'da Vefa Sosyal Destek Grupları Kovid-19 aşılamasının artırılması için aktif görev alacak

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede Vefa Sosyal Destek Gruplarının aktif görev alarak, vatandaşlara aşı sırasının geldiğini bildireceklerini söyledi.

Memiş, valilik toplantı salonunda, esnaf odaları ve paydaş kurumların katılımıyla düzenlenen İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nda, Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre Erzurum'un orta riskli olduğunu, düşük riskli iller arasına inmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yaklaşık bir yıldır Kovid-19 ile mücadele yürütüldüğünü anımsatan Memiş, salgından dolayı vefat edenlere başsağlığı diledi.

Vatandaşların "dadaş" kültürü ve terbiyesi sayesinde iyi bir mücadele verdiğine dikkati çeken Memiş, Erzurum'un kavşak noktasında bulunmasına rağmen etkin bir yöntemle mücadele yürütüldüğünü aktardı.

Memiş, bu alandaki tüm paydaşlara hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra göstereceğimiz performans kendi performansımız olacak. Eğer gevşeme olursa kapanma olacak. Eğer restoran, kıraathane ve kafeterya sahibi arkadaşımız iş yerinin kapanmasını istemiyorsa kurallara riayet etmek zorunda. Artık esnafımız kendi bacağına sıkmasın. Biz orta seviyedeyiz ama emin olun bir iki günde yüksek riskli sınıfa geçebiliriz. Virüs o kadar hızlı yayılıyor ki. Yayılmasını durdurmak çok zor ama yayılımı çok kolay. Dolayısıyla ayağınıza sıkmayacaksınız. Bu kurallara yaklaşık bir yıldır uyan vatandaşlarımıza saygısızlık yapmayalım. Ekonomimiz, başta insanımızın sağlığı hepsi buna bağlı. Tabi mücadeleyi vatandaşımızın da inisiyatifine bırakacak değiliz. Denetimlerimiz devam edecek."

Sorunun olduğu yerde cezai müeyyidelere devam edeceklerine vurgulayan Memiş, esnafın işini sürdürmesini desteklelecetmediri kaydetti.

"Vatandaşımızın aşılamasına yardımcı olacağız"

Salgını kontrol altına almanın en önemli ayaklarından birinin de aşılama olduğunu belirten Memiş, kentte aşı sırası gelenler arasındaki aşılamada yüzde 55 seviyelerine kadar çıktıklarını dile getirdi. Memiş, amaçlarının aşılama programlarında yüzde 80 seviyeleri olduğunu söyledi.

Aşılama konusunda Erzurum'da yeni bir sistem uygulayacaklarını da ifade eden Memiş, şöyle devam etti:

"60 yaş üstünde olan bütün vatandaşlarımıza ulaşacağız. Telefonla ya da yüz yüze. Vefa destek gruplarımız aşılamada da artık bundan sonra aktif olacak çalışacak. Biz bu uygulamayla aşılama oranının artırılmasın hedefliyoruz. Zorlama yapmadan vatandaşlarımıza aşılama sırasının geldiğini bildirecekler. Vatandaşımız aşı olmak istiyorsa randevularını alacak. Ertesi gün de vatandaşımızın aşılamasına yardımcı olacağız. Fark ettik ki bu dijital uygulamayı bilmeyen ve uygulayamayan insanlarımız var."

Memiş, okulların durumuna ilişkin de değerlendirmede bulundu. Okulların açık olduğu günde de Kovid-19 artışı gözlemlemediklerini kaydeden Memiş, bunun da iyi bir haber olduğunu söyledi.

Köyde görev yapan öğretmenlerin, aşılama programını tamamlama aşamasında olduklarını da belirten Memiş, vatandaşın sağlığını önemsediklerini vurguladı.

Vali Memiş, konuşmasının ardından toplantıya katılanlara öneri ve sorunlara ilişkin söz verdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir