Erzurum'da vatandaşlarca bulunan toy kuşu yavrusu annesi ile buluşturuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum'da vatandaşlarca bulunan toy kuşu yavrusu annesi ile buluşturuldu

Erzurum'da vatandaşlarca bulunan toy kuşu yavrusu annesi ile buluşturuldu
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Erzurum'da vatandaşlarca yalnız bulunan toy kuşu yavrusu, doğada annesi ile buluşturuldu.

Erzurum'da vatandaşlarca yalnız bulunan toy kuşu yavrusu, doğada annesi ile buluşturuldu.

Şenkaya ilçesi Karıncadüzü bölgesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki toy kuşu yavrusunu fark eden vatandaşlar, durumu ilçeye yakın olan Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen doğa koruma görevlileri, yavru kuşu Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde bakımını yaptıktan sonra bulunduğu bölgeye getirdi.

Burada annesiyle buluşturulan yavru kuş, doğal yaşamına döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Deniz Poyraz Angela Merkel Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Demet Akalın Rafet El Roman
Spor Ali Koç Şenol Güneş Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzurum'da vatandaşlarca bulunan toy kuşu yavrusu annesi ile buluşturuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 18:31:50. #1.16#

title