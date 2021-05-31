Vatandaşlara Kovid-19 aşısı uygulanmasına hız verildi

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşı çalışmalarına hız verdiklerini bildirdi.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşı çalışmalarına hız verdiklerini bildirdi.

Bedir, İl Sağlık Müdürlüğünün resmi ve sosyal medya hesaplarından "KollarıSıvıyoruz" etiketiyle paylaştığı videoda, Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde yaptıkları aşılama çalışmalarına yönelik bilgiler verdi.

Paylaşımında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı doğrultusunda çalışmalarına hız verdiklerine işaret eden Bedir, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 vaka sayılarının azaldığı dadaşlar diyarı Erzurum'da eski normal hayatımıza dönebilmek amacıyla Bakanlığımızın belirlediği yaş ve risk grubundaki vatandaşların aşılanması için kolları sıvadık ve çalışmalara başladık."

Kaynak: Anadolu Ajansı