ERZURUM'DA ÜZERİNDEN OTOMOBİL GEÇEN İSMAİL'DEN SEVİNDİRİCİ HABER
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ERZURUM'DA ÜZERİNDEN OTOMOBİL GEÇEN İSMAİL'DEN SEVİNDİRİCİ HABER

ERZURUM'DA ÜZERİNDEN OTOMOBİL GEÇEN İSMAİL'DEN SEVİNDİRİCİ HABERERZURUM'da, silgi almak için evden çıkıp orta refüjde beklerken üzerinden otomobil geçen İsmail Hakkı Durnagöl (9) yoğun bakımdan çıkarıldı.

ERZURUM'DA ÜZERİNDEN OTOMOBİL GEÇEN İSMAİL'DEN SEVİNDİRİCİ HABER
20.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:29

ERZURUM'DA ÜZERİNDEN OTOMOBİL GEÇEN İSMAİL'DEN SEVİNDİRİCİ HABER

ERZURUM'da, silgi almak için evden çıkıp orta refüjde beklerken üzerinden otomobil geçen İsmail Hakkı Durnagöl (9) yoğun bakımdan çıkarıldı. Mucize eseri hayatta kalan İlkokul üçüncü sınıf öğrencisi Durnagöl, "Tek hatırladığım sadece üzerime doğru bir otomobilin gelmesi. Sürücülerin dikkatli olmasını diliyorum" dedi.

    Kaza, 13 Haziran günü saat 14.30 sıralarında merkez Aziziye ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kazada Murat Aktaş, yönetimindeki 06 BF 3926 plakalı otomobil sürücü kontrolünü kaybederek, hızla refüje çıktı. Bu sırada yolun karşısına geçmek için yaya geçidinde bekleyen İsmail Hakkı Durnagöl'ün üzerinden geçti. Ağır yaralanan Durnagöl, 112 Acil ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durnagöl yoğun bakım servisinde 4 gün kaldıktan sonra normal servise alındı.    Beyin Cerrahi Servisinde tedavisi süren Durnagöl'ü ziyaret eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan geçmiş olsun dileklerini iletti. Durnagöl'e iPad tablet hediye eden Başkan Orhan, "İsmail yaşadığı şoku yeni yeni atlatıyor. Bazı şeyleri de hatırlamıyor. Tek hatırladığı silgi almaya giderken üzerine arabanın çıkması. Çok şükür konuşabiliyor ve diyalog kurabiliyor. Bu anlamda sağlık durumun da iyiye gittiğini doktorlarından öğrenince çok sevindik. Görüntüleri izlediğimizde çocuğun hiçbir suçunun olmadığını görüyoruz. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur ve aramıza döner" diye konuştu.    Aziziye ilçesinde yaşayan Tuba- Bayram Durnagöl çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Zübeyde Hanım İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi İsmail Hakkı Durnagöl, "Evde ders çalışıyordum. Silgim bitmişti. Kırtasiyeye gitmek için evden çıktım. Orta refüjdeki yaya geçidinde bekliyordum. O sırada bir aracın üzerime doğru geldiğini fark ettim. Korunmak için önümdeki trafik tabelasının arkasına saklandım. Gerisini hatırlamıyorum. Benim sürücülerden isteğim biraz dikkatli olmaları" dedi.Oğlunun üzerinden otomobille geçen sürücü Murat Akkuş'un polis merkezinde verdiği ifadesine göre uyuduğunu iddia eden Bayram Durnagöl ise şunları söyledi:

"Sürücü ifadesinde, kendisinin uzun yol şoförü olduğunu, o gün yoldan geldiğini ve kendi otomobilini alarak eve gittiğini söyledi. Uyuduğu için oğluma çarptığını hiç görmemiş. Olayı duyduğumda ve görüntüleri izlediğimde kanım dondu. Çok şükür yoğun bakım servisinden çıktı. Oğlumun sakat kalma ihtimali var. Umarım buradan sapasağlam evimize gideriz. Sürücüden şikayetçi olduk. Çok zor, Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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