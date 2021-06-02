Erzurum'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Kentte İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanım ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda, uyuşturucu satışı yapıldığı yönündeki bilgi üzerine Karayazı ilçesindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 203 kök Hint keneviri, paketler halinde 24 gram metamfetamin, 86 gram kubar esrar, 18 gram toz esrar, 4 gram bonzai ve uyuşturucu haplar ile 3 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek ve bu silahlara ait 63 mermi ele geçirdi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök