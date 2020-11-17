Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu(1)
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Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu(1)

17.11.2020 06:35 | Son Güncelleme: 17.11.2020 06:45
Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu(1)

Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu(1) Erzurum merkezli 5 ilde 16 farklı adrese uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu(1)

Erzurum merkezli 5 ilde 16 farklı adrese uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü, koordinesinde Erzurum merkezli İstanbul İzmir, Kocaeli ve Ankara şehirlerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. Erzurum'da 16 farklı adrese gerçekleştirilen operasyona aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu yüzün üzerinde polis katıldı. Narkotik köpeklerde operasyonda yer aldı. Operasyon devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK

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