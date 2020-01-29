29.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 29.01.2020 10:08

Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına operasyonu

ERZURUM Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında merkez Palandöken İlçesindeki Emniyet Müdürlüğü önünde saat 05.30'da toplanan polis ekipleri okunan sabah ezanı ile birlikte operasyon için düğmeye bastı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra özel harekat timleri de operasyona destek verdi.

Operasyon kapsamında Sanayi ve Yenişehir mahallelerinde 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerdeki evlerin kapılarını koçbaşıyla açan polis, girdikleri yerlerde uzun süre arama yaptı. Aramalar esnasında özel harekat polisleri de güvenlik önlemi aldı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu maddenin yanı sıra 8 adet tabanca, bir adet kuru sıkı tabir edilen tabanca, bir adet tüfek, bir miktar uyuşturucu, 4 adet hassas olarak bilinen terazi ve tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen kılıç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

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