Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Haberler
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Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yakutiye ve Pasinler ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal edenler ile ticaretiyle uğraşanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, bir otomobil ve 3 evde yaptıkları aramada, 1 kilo 892 gram esrar, 5 uyuşturucu içme aparatı ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, olayla bağlantısı bulunan 8 zanlıdan 3'ünü gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri
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