Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yakutiye ve Pasinler ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal edenler ile ticaretiyle uğraşanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, bir otomobil ve 3 evde yaptıkları aramada, 1 kilo 892 gram esrar, 5 uyuşturucu içme aparatı ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Jandarma ekipleri, olayla bağlantısı bulunan 8 zanlıdan 3'ünü gözaltına aldı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.