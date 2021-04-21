Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Erzurum'un Horasan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Horasan'da 2 adrese düzenledikleri operasyonda, narkotik köpeğin de yardımıyla 1 kilo 252 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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