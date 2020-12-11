Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli adliyede
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Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli adliyede

11.12.2020 09:56 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:01
Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli adliyede

ERZURUM'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan 10 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevkedildi.

ERZURUM'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan 10 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevkedildi. 

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarını takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibinin ardından 8 Aralık'ta Erzurum, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Palandöken Devlet Hastanesi'nde sağlık raporu alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli adliyede
Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli adliyede
Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli adliyede
Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN

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