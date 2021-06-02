Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'un Karayazı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Erzurum'un Karayazı ilçesinde uyuşturucu madde kullanım ve satışını önlemek için yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 5 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda satışa hazır gramlık paketler halinde 24 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 86 gram kubar esrar uyuşturucu madde, 18 gram toz esrar uyuşturucu madde, 4 gram bonzai olarak değerlendirilen uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu hap, 203 kök kenevir bitkisi, 3 adet ruhsatsız tabanca 32 adet tabanca fişeği bir adet pompalı av tüfeği, 31 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 2'si tutuklanarak Hınıs Kapalı İnfaz Kurumuna gönderilirken, 5 şüpheli şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu ve uyarımı maddelerin arzıyla mücadelesi maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerini yerine getirmesine azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - ERZURUM

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bitlis'ten acı haber! Teröristlerle çıkan çatışmada 2 şehidimiz, 4 yaralımız var
Bitlis'ten acı haber! Teröristlerle çıkan çatışmada 2 şehidimiz, 4 yaralımız var
Babasını öldürüp 8 kişiyi de yaralayan şahıs, tutuklandı
Babasını öldürüp 8 kişiyi de yaralayan şahıs, tutuklandı
Marketteki tartışma kanlı bitti! Önce 'Karını da seni de alırım' dedi, ardından 3 jandarmayı yaraladı
Marketteki tartışma kanlı bitti! Önce "Karını da seni de alırım" dedi, ardından 3 jandarmayı yaraladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Antony Blinken İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Sergen İlker Kaleli Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Mustafa Denizli Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 12:49:49. #1.16#

title