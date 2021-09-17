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Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

Ağrı'dan Erzurum'a uyuşturucu madde kaçakçılığı istihbaratını alan ekipler tarafından bir araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ağrı'dan Erzurum'a uyuşturucu madde kaçakçılığı istihbaratını alan ekipler tarafından bir araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Horasan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından yapılan araştırmalar neticesinde Ağrı'dan Erzurum'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı. Erzurum'a bağlı Horasan ilçesinde ekipler tarafından istihbarat alınan bir araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan 4 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 102 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet kasatura, 13 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adli işlemlere başlanıldı.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin arzıyla mücadelesi maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine azim ve kararlılık ile devam edilmektedir" denildi. - ERZURUM

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