Erzurum'da uyuşturucu operasyonu
Erzurum'un Aziziye ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 kişi bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 kişi bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.
Aziziye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Erzurum'a uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Erzurum-Erzincan kara yolunda takibe alınan B.Ö. ve K.Ü'nün içinde bulunduğu 25 FP 660 plakalı aracı, İlçe Jandarma Komutanlığı arama noktasında durdurdu.
Araçtaki aramada, bagajdaki yedek lastik içerisinde zulalanmış 1010 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, şüphelilerin kent merkezindeki evlerinde ise 14 gram daha muhtelif uyuşturucu madde buldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.