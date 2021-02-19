Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

19.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:59

Erzurum'un Horasan, Pasinler ve Narman ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Erzurum'un Horasan, Pasinler ve Narman ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Horasan ilçesindeki ev ve iş yerinde narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada 1 kilo 345 gram kubar ve 250 gram reçine esrar ile 5 kilo 41 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Pasinler ve Narman ilçelerinde de aynı gün düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 32 gram sentetik uyuşturucu ile 15 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ekiplerce yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Kentte jandarmanın, emniyet ve asayişin sağlanması ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulandı.

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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