Erzurum'da uyuşturucu hap ele geçirildi
Erzurum Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen uygulamada 213.33 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 11 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
ERZURUM (İHA) - Erzurum Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen uygulamada 213.33 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 11 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Aşkale Yolu Uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde bulunan H.A.G. (37) isimli şahıstan 213.33 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 11 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM
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