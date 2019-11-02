Erzurum'da usta çırak buluşması

02.11.2019 09:19

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğiyle yürütülen mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında usta-çırak buluşmaları düzenlendi.



Özel sektördeki gelişmelerin öğrencilere daha hızlı ve etkili bir şekilde aktarılabilmesi amacıyla bölgede mesleğinde isim yapmış saha deneyimi olan ustalar, meslek okullarında eğitim görmekte olan öğrencilerle tecrübe aktarımı temalı iş başı buluşmaları gerçekleştirdi.



Bu çerçevede Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan İsmod Mobilya, Dekorasyon ve Mimarlık firmasından Kurucu Usta İsmail Yalçın, Erkardem Metal Sanayi firmasından Usta Maruf Kırmacı ve Yön-time Mimari Yönlendirme Sistemleri firmasından Üretim Sorumlusu Bedrettin Dolanbay gibi liderler eşliğinde ustalar iş başında ziyaret edilerek sektörlerine ilişkin yeni nesil makineler ve kullanımları, ustaların iş hayatlarına nasıl başladıkları ve profesyonel gelişim süreçleri ile ilgili samimi sohbetler gerçekleştirildi.



Program, öğrencilerin farklı sektörlerde mesleklerini sürdüren ustalara yönelttikleri sorularla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA