Erzurum'da üretilen ceset torbaları Avrupa'ya satılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzurum'da üretilen ceset torbaları Avrupa'ya satılıyor

Erzurum'da üretilen ceset torbaları Avrupa'ya satılıyorERZURUM 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan tekstilkentte Mart ayında faaliyetine başlayan ve dünyanın dört bir yanına kıyafet ihraç eden 3F Tekstil, pandemi sebebiyle Avrupa ülkelerinden gelen sipariş üzerine ceset torbası ve...

Erzurum'da üretilen ceset torbaları Avrupa'ya satılıyor
28.06.2020 08:57 | Son Güncelleme: 28.06.2020 09:03

Erzurum'da üretilen ceset torbaları Avrupa'ya satılıyor

ERZURUM 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan tekstilkentte Mart ayında faaliyetine başlayan ve dünyanın dört bir yanına kıyafet ihraç eden 3F Tekstil, pandemi sebebiyle Avrupa ülkelerinden gelen sipariş üzerine ceset torbası ve doktorlar için koruyucu kıyafet üretmeye başladı.

Erzurum 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde 2019 yılında inşaatına başlanan tekstilkent Mart 2020'de tamamlandı. Valiliğin 4 ayrı fabrika için düzenlediği ihaleyi kazanan iki firma yaklaşık 350 işçi alarak faaliyetine başladı. Erzurum'da kursiyer olarak aldığı çalışanlarını bir süre eğittikten sonra normal üretime geçen 3 F tekstil, kısa sürede ürettiği giysileri dünyanın değişik ülkelerine pazarladı. Bir taraftan üretim yapıp, bir taraftan eğittiği işçilerle personel sayısını artıran tekstil fabrikası, bütün sektörler gibi pandemi sürecinden olumsuz etkilendi.

Ürünlerini pazarladığı ülkelerden gelen siparişlerin durması üzerine bir süre işçilerine izin veren fabrika yönetimi Türkiye'de normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yeniden üretime geçti. Ünlü markalardan gelen siparişlerin durduğu 270 çalışanı bulunan fabrika, pandemi sürecine uygun bir üretim modeline geçti.

Başta Almanya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere pandemi sebebiyle en fazla ihtiyaç duyulan ceset torbası ve doktorlar için tek kullanımlık koruyucu elbiseler üreten fabrikanın günlük kapasitesi 5 ile 6 bin arasında değişiyor. İşçilerin sosyal mesafe kuralına uygun olarak maskelerle çalıştığı fabrika Sağlık Bakanlığı'ndan gelen talepleri de karşılıyor.

Erzurum Tekstilkentte faaliyete geçen fabrikada eğitim verdikleri çalışanlarından çok iyi verim aldıklarını belirten Fabrika Müdürü Fikret Doğrusöz, pandemi öncesi dünyanın en büyük markalarına ürünler ürettiklerini söyledi. Pandemi sürecinin kendilerini de etkilediğini ifade eden Doğrusöz, fabrikada medikal ürünler üretmeye başladıklarını bildirdi.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Sağlık Bakanlığı'ndan gelen talepler üzerine ceset torbası ile tek kullanımlık doktor koruyucu elbisesi üretimi yaptıklarını vurgulayan Doğrusöz, ürünleri ağırlıklı olarak ihraç ettiklerini bildirdi. Günlük kapasitelerinin 5 ile 6 bin arasında değiştiğini kaydeden Doğrusöz, pandeminin etkisinin geçmesinden sonra fabrikada ünlü markalara kadın kıyafeti üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu Haber
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi Haber
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı Haber
YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı Haber
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip çalmaya devam etti
Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip çalmaya devam etti
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi
YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi
Ailesine yardım için Gaziantep'e giden işçinin korona testi pozitif çıktı, 42 kişi karantinaya alındı
Ailesine yardım için Gaziantep'e giden işçinin korona testi pozitif çıktı, 42 kişi karantinaya alındı
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Ukrayna'da çocuğunu görmek isteyen Türk babanın darbedildi, boğazı sıkıldı
Ukrayna'da çocuğunu görmek isteyen Türk babanın darbedildi, boğazı sıkıldı
Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu
Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis uygulamasına takılan bir kişi 'Hacıyım yalan söylemem' dedi
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis uygulamasına takılan bir kişi "Hacıyım yalan söylemem" dedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Buse Varol Acun Ilıcalı Safiye Soyman
Spor Adem Büyük Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza İzmir Instagram Türk Lirası
Şu an buradasınız: Erzurum'da üretilen ceset torbaları Avrupa'ya satılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 09:03:45. #1.15#
title