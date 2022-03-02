Erzurum'da üniversiteye hazırlanan öğrenciler "Malazgirt 1071" filmiyle stres attı

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Erzurum'da üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri, 950 yıl önce Anadolu'yu Türklere yurt yapan zaferin hikayesini anlatan TRT ortak yapımı "Malazgirt 1071" filmini izleyip stres attı.

Yakutiye Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, ilçe genelinde üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinin sınav motivasyonlarına katkıda bulunmak ve stres atmaları amacıyla bir çalışma başlattı.

Belediye ekipleri, öğrencileri okullarından servisle alarak kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde yer alan sinema salonuna götürdü.

İlçenin farklı noktalarından gelen liseli öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile 950 yıl önce Anadolu'yu Türklere yurt yapan zaferin hikayesini anlatan TRT ortak yapımı "Malazgirt 1071" filmini izledi.

Kaygusuz, film öncesi yaptığı konuşmada, filme gelen öğrencileri son sınıfta oldukları için misafir öğrenci olarak adlandırdıklarını söyledi.

"Malazgirt 1071" filmi etkinliğinin, öğrencilerde tarih bilinci oluşturmak ve yoğun dersleri arasında mola vermeleri amacıyla yapıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Uçar da ilçede üniversite sınavına hazırlanan yaklaşık 3 bin lise son sınıf öğrencisini "Malazgirt 1071" sinema filmiyle buluşturmayı hedeflediklerini aktardı.

Erzurum'un son yıllardaki eğitim grafiğinin yükseldiğini, bu durumun asıl kahramanının da öğrenciler olduğunu ifade eden Uçar, şunları kaydetti:

"Malazgirt meydan muharebesi, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından ve en ünlü zaferlerinden birisidir. Bu zaferin sinemaya aktarılmış hali olan bu filmi öğrenci kardeşlerimle izleyelim dedik. Lise son sınıfta okuyup üniversiteye hazırlanan kardeşlerimizi sinema salonlarında misafir ediyoruz. Bu projeyi İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle organize ettik."