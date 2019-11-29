Erzurum'da üniversite öğrencilerine ücretsiz "çamaşırhane" hizmeti

29.11.2019 19:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 20:18

Erzurum Büyükşehir Belediyesince Atatürk Üniversitesi Kampüsü'ne kurulan Gençlik Aktivasyon Merkezi'nde, öğrencilere ücretsiz çamaşırhane hizmeti veriliyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin sosyal projesi kapsamında, üniversite öğrencilerinin sosyal yaşamlarına katkı sağlanılması ve eğitim yoğunluğu esnasında çamaşır yıkama ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan merkezde, 50 çamaşır yıkama ve kurutma makinesi ile öğrencilerin çamaşırları yıkanıyor.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ve çamaşır yıkanma sürelerinde kitap okuma ve oyun oynama fırsatı da bulduğu merkez, 2016 yılından bu yana yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Kültür Koordinatörü Muhammed Gökberk Kocaeliler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hizmetin Türkiye'de örnek teşkil ettiğini söyledi.

Kentte öğrencilerin yoğun sınav dönemlerinde hem çamaşırhane hizmeti alabileceği hem de ders çalışabileceği ortamın olmaması nedeniyle merkezin kurulduğunu anlatan Kocaeliler, "Günde ortalama 200 öğrenci gerek ders çalışmak gerekse çamaşır yıkamak için merkezimize geliyor. Öğrencilerimiz burada 2 bin kitaptan oluşan kütüphane ve zeka oyunlarımızdan da faydalanıyor. Merkezimizdeki personelimiz gurbette olan öğrencilerimize anne şefkati ile yaklaşıyor. Öğrencilerin çamaşırlarını alıp yıkayıp veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencilerinden Osman Solak ise belediyenin sağladığı çamaşırhane hizmetini çok güzel bulduğunu belirterek, "Ders ve sınavlardan vakit bulamadığımız için belediyemizin sağlamış olduğu bu güzel imkan sayesinde hem çamaşırlarımızı yıkıyoruz hem de buradan kazandığımız vakitle dersimize çalışıyoruz." dedi.

Öğrencilerden Selcan Arslan ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA