Erzurum'da Türklerin Anadolu'ya geliş sürecine ışık tutan taş heykel bulundu

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen, Türklerin Anadolu'ya ilk gelişlerine ışık tutan taş heykel bulundu.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen, Türklerin Anadolu'ya ilk gelişlerine ışık tutan taş heykel bulundu.

İlçeye bağlı Ormanlı Mahallesi'nde yaşan bir kişinin bildirmesi üzerine Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç ve Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Günaşdı, bölgeye giderek incelemede bulundu.

İncelemenin ardından mahallede bulunan taş heykel, Erzurum Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Doç. Dr. Yavuz Günaşdı, AA muhabirine, taş heykelin benzerini daha önce yine Şenkaya ilçesinde bulduklarını ve bu eserlerin Türk tarihi açısından önemli olduğunu söyledi.

Heykelin bulunduğu arazide inceleme yaptıklarını, bu çalışmanın sonucunda bölgede benzer heykellerden daha çok olduğunu anladıklarını ifade eden Günaşdı, bu heykelleri hem Anadolu tarihi hem de Türklerin buraya gelişi açısından değerli bulduklarını belirtti.

"Bu heykeller de aslında Anadolu'daki Türk tarihinin belgeleri niteliğinde"

Heykellerin aynı zamanda Orta Asya, Kafkasya, Anadolu ve özellikle İran'ın kuzeybatı kesimi ile bağlantı kurulmasını da sağladığını dile getiren Günaşdı, şöyle devam etti:

"Türkler, Orta Asya'dan Anadolu'ya kültürleriyle milattan önce 4. ve 3. binli yıllardan itibaren giriş yapmaya başlamışlar. Bu heykeller de aslında Anadolu'daki Türk tarihinin belgeleri niteliğinde. Bu heykeli incelediğimizde orada ilk bulunan heykele çok benziyor. Yüz hatları belli. Kolları aşağı durur vaziyette ve birbirine bağlı şekilde. Hemen kolların altında kemer kısma ve üstünde kama olduğunu düşündüğümüz motifin heykelde yer aldığını gördük. Bu heykelin bir örneğini de Horasan'da bulmuştuk."

Bu heykellerin Türk tarihi açısından önemine vurgu yapan Günaşdı, "Türk tarihi açısından 1071 çok çok önemli. Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi ile Türklerin Anadolu'yu yurt edindiğini biliyoruz ancak Türkler Anadolu'da 1071'den çok daha önce varlar. Bunun en önemli göstergelerinden biri de Şenkaya'da bulduğumuz bu heykellerdir." dedi.

"1071 gömleği bize dar geliyor"

"1071 gömleği aslında bize dar geliyor. Bu Batılılar tarafından bize giydirilmiş bir gömlek. Bunu artık üzerimizden çıkarmamız gerekiyor." diyen Günaşdı, çünkü Türk tarihinin Anadolu'da milattan önce 4. binden itibaren başladığını rahatlıkla ifade edebildiklerini söyledi.

Günaştı, Şenkaya'da kaya panoları da bulunduğunu ifade ederek "Ardahan ve Kars bölgesinde, Erzurum'un Karayazı ilçesindeki Cunni Mağarası'ndaki damgalar, bize Anadolu'daki Türk tarihinin çok daha eski dönemlere tarihlendiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Bölgede bilimsel kazı yapılacak

Heykellerin bulunduğu bölgede bilimsel kazı yapılacağını vurgulayan Doç. Dr. Yavuz Günaşdı, şunları kaydetti:

"Şenkaya'daki heykeller çok önemli ama bunların bulunduğu yerin biz kurgan (mezar) alanı olduğunu düşünüyoruz. Bu kurgan alanında yapılacak kazıların çok önemli olduğunu, burada çok daha farklı malzemelerin çıkabileceğini düşünüyoruz. En kısa zamanda Erzurum Müze Müdürlüğü ile burada bilimsel kazılar gerçekleştirmeyi düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir