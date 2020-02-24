Erzurum'da Türkiye Üniversitelerarası Curling Şampiyonası yapıldı
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Üniversitelerarası Curling Şampiyonası Erzurum'da gerçekleştirildi.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Üniversitelerarası Curling Şampiyonası Erzurum'da gerçekleştirildi.
Erzurum Curling Salonu'nda 21-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada, 6 üniversiteden 6 erkek ve 6 kadın olmak üzere toplam 12 takım mücadele etti.
Şampiyonda müsabaka sonuçları şöyle:
Erkekler:
1. Erzurum Atatürk Üniversitesi
2. Erzurum Teknik Üniversitesi
3. İstanbul Teknik Üniversitesi
Kadınlar:
1. Erzurum Atatürk Üniversitesi
2. Erzurum Teknik Üniversitesi
3. Kocaeli Üniversitesi