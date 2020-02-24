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Erzurum'da Türkiye Üniversitelerarası Curling Şampiyonası yapıldı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Üniversitelerarası Curling Şampiyonası Erzurum'da gerçekleştirildi.

24.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:20
Erzurum'da Türkiye Üniversitelerarası Curling Şampiyonası yapıldı

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Üniversitelerarası Curling Şampiyonası Erzurum'da gerçekleştirildi.

Erzurum Curling Salonu'nda 21-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada, 6 üniversiteden 6 erkek ve 6 kadın olmak üzere toplam 12 takım mücadele etti.

Şampiyonda müsabaka sonuçları şöyle:

Erkekler:

1. Erzurum Atatürk Üniversitesi


2. Erzurum Teknik Üniversitesi


3. İstanbul Teknik Üniversitesi


Kadınlar:

1. Erzurum Atatürk Üniversitesi


2. Erzurum Teknik Üniversitesi


3. Kocaeli Üniversitesi

Kaynak: AA
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